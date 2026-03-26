Romanya karşısında nelere dikkat etmeliyiz? İşte zaferin şifreleri...

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda ilk sınavımız geldi çattı...

24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönmek için play-off yarı finalinde bu akşam, saat 20.00’de Romanya'yı ağırlıyoruz.

Romanya'yı elersek Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle oynayacağız.

Peki Romanya ile oynayacağımız kritik mücadeleyi nasıl kazanırız?

İşte Romanya mücadelesinin nasıl kazanabileceğimizin şifreleri...

KONSANTRASYON

Favori olduğumuz bazı play-off maçlarında hazin kayıplar yaşadık.

Son Dünya Kupası maceramızdan bu yana tam 24 yıl geçti, bu nedenle 90 dakika boyunca konsantre olmamız, neyi kazanacağımızın her an farkında olmamız gerekiyor.

Bir anlık konsantrasyon kaybı, bir anlık 'uyuma' bize tarifi mümkün olmayan bir kayıp yaşatabilir.

GEÇİŞ SAVUNMASI

Romanya, geçtiğimiz yıl 10 maça çıktı ve 5 galibiyet elde etti. Hazırlık maçında Moldo, ardndan Dünya Kupası elemelerinde 2 kere San Marino, GKRY ve Avusturya galibiyetleri elde ettiler.

En sürpriz galibiyetleri 1-0 ile Avusturya karşısında oldu.

Bu maç boyunca topa daha az sahip oldular, 4-5-1 ile kapandılar ama direkt hücumlarla daha çok şut çeken ve kazanan taraf olmayı başardılar.

DURAN TOPLAR

Set hücumlarıyla gol atamayan Romanya'nın gol bulmak için 2 ihtimali var; ya kontrataklar ya duran toplar.

Örneğin 1-0 kazandıkları Avusturya maçında duran topla golü buldular. GKRY galibiyetlerinde ve 2 kez yenildikleri Bosna'ya karşı attıkları tek golde yine duran topları ve kontratakları kullandılar.

Duran toplarda ekstra dikkatli olmamız şart! Oynayıp oynayıp 1 serbest vuruştan veya kornerden gol yemek moral bozucu olabilir.

SAVUNMA DENGESİNİ BOZMA

Romanya, tek forvetiyle bile kapanan bir takım. Zira Dennis Man dışında hücumda yeterince yetenekli oyuncuları yok.

Gol yemedikleri sürece kazanma ihtimali olan bir takım ama yine de gol yiyen bir takım. 2025'te oynadıkları 12 maçın 10'unda gol yediler. San Marino dahi oynadığı 2 maçta gol atmayı başardı.

Gol yemedikleri yegane maçlar GKRY ve Avusturya maçları oldu. Yine de bir Lucescu takımı, konsantre olduğu bir maçta temaslı, sinir bozucu, can yakıcı faullerle oynar.

Bizim sahayı olabildiğince enine kullanıp oyuncular arasındaki mesafeleri açmamız şart. Özellikle Kenan ve Arda gibi çalım becerisi yüksek oyuncuların performansı önemli olacak.

TAHRİKLERE KAPILMAYALIM

Bir Lucescu takımı, özellikle deplasman takımıysa sinir bozucu şekilde oynar. Bilinçli ve can acıtı fauller, yerde yatmalar, açık bir faule bile inanması güç itirazlar...

Bunların hepsi ve daha fazlası bir Lucescu takımında olur.

Üstelik favori olmayan bir takımken oyunu soğutmaları, futbol dışına çıkarmaları, futbolcularımızı alışılageldik performanslarını gösterememeleri için sinir etmeleri gerek.

Sinirlenmeden, tahriklere kapılmadan kendi futbolumuza 90 dakika boyunca bakmalıyız.