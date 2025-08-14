Abone ol: Google News

Beşiktaş - St. Patrick's maçının muhtemel 11'leri

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's'i konuk edecek.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 08:59
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre yönetecek.

Karşılaşma, HT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa, Mario, Abraham

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia

