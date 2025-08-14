Beşiktaş tribünlerinden takıma tepki!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, 4-1 kazandığı maçın rövanşında İrlanda takımı St. Patrick's'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

St. Patrick's, 34. dakikada farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ!

Bu golün ardından Beşiktaş taraftarı, tribünlerde takımlarına sert tepki gösterdi ve ıslıklarla protesto etti.

Taraftarlar ayrıca, "Hoca alsana, hoca alsana, Serdal Adalı hoca alsana" tezahüratlarında bulundu.

İLK YARI SONUNDA ISLIK

Karşılaşmanın 43. dakikasında Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile golü buldu. Golün ardından takımı alkışladı.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar takıma yeniden tepki olarak yoğun bir şekilde ıslıkladı.