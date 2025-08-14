Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu sakatlandı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, 4-1 kazandığı maçın rövanşında İrlanda takımı St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında siyah-beyazlılarda büyük bir talihsizlik yaşandı.

SAKATLIK GEÇİRDİ

63. dakikada Tammy Abraham yerine oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, sahada yalnızca 4 dakika kalabildi.

Sakatlığını yeni atlatan genç futbolcu, aynı şanssızlığı bir kez daha yaşadı.

Sakatlık geçiren forvet oyuncusu dakikalar 67'yi gösterdiğinde yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.