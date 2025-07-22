Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı 11'i netleşiyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.
24 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar, hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ise sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
KALE MERT'İN
Beşiktaş'ta sezonun ilk resmi maçında kaleyi Mert Günok koruyacak.
SAVUNMA HATTI
Savunmanın sağında Svensson, solunda ise yeni transfer David Jurasek görev yapacak.
Stoper hattı ise Paulista ve Uduokhai ikilisinden oluşacak.
ORKUN OYNAYACAK
Siyah-beyazlılarda savunmanın önünde Demir Ege Tıknaz forma giyecek.
Genç oyuncunun yanında, bir diğer yeni transfer Orkun Kökçü yer alacak.
Bu ikilinin önünde Rafa Silva şans bulacak.
ABRAHAM İLERİ UÇTA
Hücum hattının sağında Milot Rashica, solunda ise Joao Mario görev yapacak.
Beşiktaş’ta ileri uçta ise yeni transfer Tammy Abraham olacak.