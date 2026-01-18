Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı sonrası paylaşım!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43, Gaziantep FK ise 24 yaptı.

BURAK YILMAZ, SAHA KENARINDA YER ALAMADI

Kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Burak Yılmaz, cezası nedeniyle müsabakada görev yapamadı.

Gaziantep FK'nın Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadığı maçta hakeme yönelik tepkisinden dolayı kırmızı kart gören genç teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Cezası henüz açıklanmayan Burak Yılmaz, hakkındaki tedbir kararından dolayı soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.

"MUTLULUK DUYUYORUM"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Burak Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde: