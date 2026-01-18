Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı sonrası paylaşım!

- Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
- Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, cezası nedeniyle maça dahil olamadı.
- Maç sonunda Burak Yılmaz, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43, Gaziantep FK ise 24 yaptı.
BURAK YILMAZ, SAHA KENARINDA YER ALAMADI
Kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Burak Yılmaz, cezası nedeniyle müsabakada görev yapamadı.
Gaziantep FK'nın Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadığı maçta hakeme yönelik tepkisinden dolayı kırmızı kart gören genç teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Cezası henüz açıklanmayan Burak Yılmaz, hakkındaki tedbir kararından dolayı soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.
"MUTLULUK DUYUYORUM"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Burak Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
Dört gün içinde oynadığımız iki (Kupa Kocaelispor) zorlu maçta da sahaya yüreğini koyan bir takım izlettirdik. Oyuncularımın gösterdikleri özveri ve mücadeleyle gurur duyuyorum. Son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyen, birbirine inanan ve şehrini onurla temsil eden takımıma yürekten teşekkür ediyor, bu oyuncu grubunun hocası olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.