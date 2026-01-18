Jose Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt!

Portekiz Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Benfica, Rio Ave deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri Leandro Barreiro ve Andreas Ntoi (kendi kalesine) kaydetti.

"BEN PEMBE DİZİ İZLEMİYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönebileceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Deneyimli teknik direktör konuyla ilgili, "Pembe diziler konusunda bana güvenmeyin. İyi pembe diziler var ama çok uzun sürüyorlar; bir iki bölümü kaçırırsanız ne olup bittiğini anlamazsınız. Bana güvenmeyin çünkü ben pembe dizi izlemiyorum." yanıtını verdi.

İSMİ REAL MADRID'LE ANILMIŞTI

Xabi Alonso'nun Real Madrid'den ayrılmasıyla Mourinho'nun ismi İspanyol devi için yeniden gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jose Mourinho, Real Madrid'de 2010-2013 yılları arasında çalışmış ve LaLiga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.