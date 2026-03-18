Çeyrek finale çıktılar! Braga, Ferencvaros'u devirdi

Portekiz ekibi Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Macar temsilcisi Ferencvaros'u 4-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 turu 1 karşılaşma ile başladı.
Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Ferencvaros'u 11 ve 53. dakikalarda Ricardo Horta, 15. dakikada Florian Grillitsch ve 34. dakikada Gabriel Martinez'in golleriyle 4-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
