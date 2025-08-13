Demir Ege Tıknaz: Büyük kulüplerde rekabet en üst seviyede olur

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Bu kritik maç öncesinde Beşiktaş'ın genç orta sahası Demir Ege Tıknaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN HAFTA ÇALIŞTIK"

Demir Ege, sözlerine şöyle başladı:

Bütün hafta çalıştık. İlk maçta güzel bir sonuç aldık. İkinci maçta coşkulu bir oyunla kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

"BÜYÜK KULÜPLERE BÜYÜK OYUNCULAR GELİR"

Beşiktaş'ın orta sahaya yaptığı transferler hakkında Tıknaz, şunları dedi:

Büyük kulüplere büyük oyuncular gelir, rekabet en üst seviyede olur. Ben elimden geleni yapacağım. Sonrasını hocaya bırakacağım.

"BEŞİKTAŞ, ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu söyleyen Tıknaz, şu sözleri sarf etti:

Yeni bir takımız, oynadıkça alışıyoruz. Yeni oyuncular tabii ki gelecek, burası Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Forma için rekabet olacak, bu da takımı üst seviyeye taşıyacak.

"EN İYİ PERFORMANSI GÖSTERMEK İSTİYORUM"

En iyi performansını göstermek istediğini ifade eden Tıknaz, şöyle konuştu: