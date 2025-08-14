Demir Ege Tıknaz ilk golünü kaydetti

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's’i 3-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave’de kiralık olarak geçiren Demir Ege Tıknaz, bu maçta siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN İLK GOLÜNÜ ATTI

Müsabakanın 43. dakikasında Milot Rashica’nın sol taraftan ortasında Tammy Abraham’dan seken topu tamamlayarak filelere gönderen Demir Ege, siyah-beyazlılar adına skoru 2-1’e getirdi.

Karşılaşmaya 11’de başlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.