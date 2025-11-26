Domenico Tedesco, Türkçe soruya çevirme yapılmadan cevap verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek.

Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

ÇEVİRİ YAPILMADAN CEVAP VERDİ

Tedesco, maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ilginç bir an yaşattı.

Bir muhabirin kendisine Türkçe yönelttiği soruyu çevirmen beklemeden anlaması salonda şaşkınlık yarattı.

Soru bittikten hemen sonra doğrudan yanıt vermeye başlayan Tedesco'nun bu tavrı, basın mensupları tarafından dikkatle izlendi.

FENERBAHÇE TARAFTARI BEĞENDİ

40 yaşındaki teknik adamın kısa sürede Türkçe'ye hakim olmaya başladığı yorumları yapılırken, sosyal medyada da "Tedesco Türkçe öğreniyor", "Hocam bizden biri olmuş" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Fenerbahçe kamuoyunda oldukça sevilen Tedesco'nun bu hareketi, taraftarlar tarafından da büyük beğeni topladı.