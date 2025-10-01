Domenico Tedesco'dan Nice maçı açıklaması

SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 2 Ekim Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kritik müsabaka öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"NICE SAVUNMADA GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım, onların da bizi savunması lazım!

"KEREM'E SÜRE TANIYACAĞIM"

Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Tedesco, şunları dedi:

Kerem Aktürkoğlu bir sol kanat oyuncusu. Buraya geleli çok uzun süre olmadı, birazcık zaman ihtiyacı var. Ben geldiğimden beri en çok süre alan kendisi. Performansından %100 memnun değil, goller atmak, asistler yapmak isteyecektir. Kendisine süre tanıyacağım. Sahada baskısıyla elinden geleni yapıyor. Bir çok attan düşerse, tekrar ata bindirmelisiniz ki istediğini yapabilsin. Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok.