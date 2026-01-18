Abone ol: Google News

Fenerbahçeli futbolcu Talisca, 5 yıllık sevgilisine evlenme teklif etti

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, 5 yıldır süren ilişkisini bir adım ileri taşıyarak sevgilisi Carolaine Freitas'a romantik bir evlenme teklifi yaparken o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 09:44
Fenerbahçeli futbolcu Talisca, 5 yıllık sevgilisine evlenme teklif etti
  • Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, 5 yıllık sevgilisi Carolaine Freitas'a evlenme teklif etti.
  • Freitas, bu teklifi sosyal medyada "Evet" diyerek kabul etti.
  • Çiftin bu anı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve tebrik mesajları aldı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 5 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Carolaine Freitas'a evlenme teklifinde bulundu.

Freitas, Talisca'nın teklifine sosyal medyada "Evet" yanıtını vererek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

"YENİ BİR BÖLÜM BAŞLIYOR"

İkilinin ortak paylaşımında, "5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet" ifadelerine yer verildi.

Çiftin bu romantik anı kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı aldı.

2'İNCİ KEZ EVLENECEK 

Anderson Talisca, 2015 yılında Anna Paula Ramos ile evlenmiş, bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuştu.

Çift 2018 yılında ise boşanmıştı.

Eshspor Haberleri