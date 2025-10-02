Abone ol: Google News

Edson Alvarez, 5 maç sonra oynadı

Fenerbahçe’nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, sakatlığını atlattı ve 5 maç sonra forma giydi.

Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 22:06
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice’i 2-1 mağlup etti.

Eylül ayında ülkesinin Japonya ile oynadığı maçta sağ arka uyluğunda hafif kas yaralanması yaşayan Alvarez, sonrasında sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

27 yaşındaki orta saha Fenerbahçe formasını ilk kez 31 Ağustos’ta Ankara’daki Gençlerbirliği maçında terletti.

5 MAÇTA OYNAYAMADI

Meksikalı oyuncu, tedavi sürecinde Süper Lig’de 4, Avrupa Ligi’nde 1 maçta forma giyemedi.

64'TE OYUNA GİRDİ

Edson Alvarez, Nice müsabakasının 64. dakikasında Marco Asensio’nun yerine dahil oldu.

