FIFA, Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.

Bundan birkaç yıl önce Süper Lig'de mücadele eden ve Balotelli, Dzyuba, Onyekuru, Cisse, Belhanda gibi isimlere imza attıran Adana Demirspor zor günler yaşıyor.

2022-2023 sezonunu 69 puanla 4’üncü sırada tamamlayarak Avrupa'da bile boy gösteren Adana ekibi, o günlerden sonra bir türlü toparlanamadı.

Son olarak FIFA Disiplin Komitesi, 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.

12 PUAN SİLME CEZASI VERİLDİ: ŞİMDİDEN 2. LİGE DÜŞTÜ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre komite, kulübe toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uyguladı.

Adana Demirspor, ligde eksi 40 puanla son sırada bulunuyor.

Adana temsilcisi yeni sezonda yoluna 2. Lig'de devam edecek.

Öte yandan Adana ekibi yine eylül ayında da 6 puan silme cezası almıştı.

Kulübün mali ve idari süreçle ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

KULÜBÜ TARAFTAR GRUBU DEVRALMIŞTI

Adana Demirspor'un yeni sahibi taraftarı olmuştu.

Bir süredir mali krizle mücadele eden kulüpte yönetim, Şimşekler Grubu öncülüğünde kurulan yapıya devredilmişti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: