Pep Guardiola'nın basın toplantısında dili sürçtü: Kevin De Bruyne'yi andı...

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Fulham'ı 3-0'lık skorla mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ünlü teknik adam, dünyaca ünlü golcü Erling Haaland'ın performansına değindi.

'YENGEYE ELİF DEDİN USTA' VAKASI

Guardiola'nın basın toplantısında yaşanan bir an ise akıllara, efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki meşhur 'Yengeye Elif dedin usta' sahnesini getirdi.

Haaland'ın performansıyla ilgili konuşan Guardiola, bir anda Erling diyeceğine Kevin (De Bruyne) dedi.

ERLING DİYECEĞİNE KEVIN DEDİ

İspanyol çalıştırıcı, daha sonra ise yaşadığı dil sürçmesini düzelterek konuşmaya devam etti.

Guardiola'nın o anları, sosyal medyada günün en çok paylaşılan anları arasına girdi.