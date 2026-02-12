Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 22. haftası, kritik bir mücadeleye sahne olacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

DEV DERBİDE DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran ve Melih Aldemir yapacak.

VAR ve AVAR koltuğunda oturacak hakemler, maç günü belli olacak.

2 YIL ÖNCEKİ DERBİDE GÖREV ALMIŞTI

Öte yandan Halil Umut Meler, iki sezon önce oynanan ve saha olaylarıyla gündeme gelen Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.

Atama, karşılaşma öncesi dikkat çekti.

OLAYLI DERBİDE NE OLMUŞTU?

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak 3-2'lik galibiyeti kutlamak istedi. Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

TARAFTARLAR OYUNCULARA SALDIRDI

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durmuştu.

Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini beklemişti.