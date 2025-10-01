Edward Iordanescu: Samsunspor'a ciddi yaklaşmak gerekiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek Polonya ekibi Legia Varşova'nın teknik direktörü Edward Iordanescu, Samsunspor'a çok ciddi yaklaşmak gerektiğini söyledi.

Iordanescu, müsabaka öncesinde kulübün Legia Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"15 GÜNDE 5 MAÇ OYNADIK"

Çok sıkışık maç bir trafiği içinde olduklarını belirten Rumen teknik adam, "15 günde 5 maç oynadık. İnsanların maçtan maça eleştiren bir yapısı var. Halbuki bu bir maraton. Önümüzde büyük ve uzun bir dönem var. Takımın yarısı yeni katıldı. Bazıları sakattı, bazıları takıma yeni yeni alışıyor. Bir antrenör olarak sorumluluğum, genel resme bakmak ve önümü görmek, oyuncularıma onu aktarmak." ifadelerini kullandı.

"GENİŞ BİR KADROYA SAHİBİM"

Kendisinin mutlu bir antrenör olduğuna işaret eden Iordanescu, "Çünkü geniş bir kadroya sahibim. Entegrasyon sürecimiz de başarılı geçti. Futbolcularımın hepsi hazır, kimi sahaya sürsem yarın en iyi performansı sergileyeceklerinden eminim." dedi.

"BİRÇOK ALANDA MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"

Ruben Vinagre'nin iyileşmesi için doktorların yarına kadar yoğun tedavi uygulayacağını vurgulayan Lordanescu, "Oyuncumuzun oynanıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Konferans Ligi çok ciddi yaklaştığımız bir turnuva dahi olsa 3 gün sonra bir maçımız olduğunu unutmamam gerekiyor. Bu, uzun bir maraton, birçok alanda maçlar oynayacağız. Burada önceliğimiz oyuncularımın sağlığı ve performansıdır." diye konuştu.

"KENDİLERİNE ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Iordanescu, Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: