39 yaşındaki Edin Dzeko'ya sürpriz talip

Fenerbahçe sonrası Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

39 yaşındaki forvet, 23 yıllık futbol kariyerinde ilki yaşayabilir.

FRANSIZLARLA GÖRÜŞÜYPR

L'Equipe'in geçtiği habere göre Ligue 1 takımlarından Paris FC, Edin Dzeko ile resmi temaslara başladı.

Edin Dzeko'nun, forvet transferi yapmak isteyen Paris FC için önemli bir takviye olacağının altı çizildi.

BİR İLKİ YAŞAYACAK

Öte yandan Edin Dzeko'nun Paris FC'ye transferinin gerçekleşmesi durumunda deneyimli golcü, futbol kariyerinde bir ilki yaşayacak.

Futbola 2003 yılında başlayan Edin Dzeko, transferin resmiyet kazanması durumunda ilk kez Fransa'da top koşturacak.