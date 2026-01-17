Galatasaray - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler

- Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi 17 Ocak'ta evinde ağırlayacak.
- Galatasaray, ligde 42 puanla lider; Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada bulunuyor.
- İlk maçta Galatasaray, Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 yenmişti.
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Bayo.
GALATASARAY LİDER DURUMDA
Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.
Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.
Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.