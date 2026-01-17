Abone ol: Google News

Galatasaray - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 08:44
Galatasaray - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler
  • Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi 17 Ocak'ta evinde ağırlayacak.
  • Galatasaray, ligde 42 puanla lider; Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada bulunuyor.
  • İlk maçta Galatasaray, Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 yenmişti.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Bayo.

GALATASARAY LİDER DURUMDA

Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Eshspor Haberleri