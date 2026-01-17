Benfica'nın Beşiktaş'a yaptığı Rafa Silva teklifi belli oldu

- Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'a 5 milyon euro peşin ve şartlı 2 milyon euro bonus teklif etti.
- Portekiz basını, iki kulübün henüz bir anlaşmaya varmadığını belirtti.
- Beşiktaş, Benfica'nın taleplerini karşılamasını bekliyor.
Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Rafa Silva konusu, kısa zamanda çözüme kavuşabilir.
Portekiz'in Record gazetesine göre; Benfica, Portekizli futbolcu ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.
PORTEKİZLİLER YAZDI
Haberde Portekiz ekibinin, Beşiktaş'a ise 5 milyon euronun peşin ücretin yanı sıra, ligi ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa +2 milyon euro bonus ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
Beşiktaş ile Benfica'nın transferde henüz anlaşmaya varmadığı ifade edildi.
BENFICA'NIN TEKLİFİ 5+2 MİLYON EURO
8 yıl forma giydiği eski takımına dönüş yapmaya hazırlanan Rafa Silva, Benfica'da 326 maçta 94 gol attı, 67 asist yaptı.
32 yaşındaki oyuncu, Benfica'da 3 lig şampiyonluğu, 3 Süper Kupa ve 1 Portekiz Kupası kazandı.
ADALI NE DEMİŞTİ?
Serdal Adalı, Rafa Silva için bugün yaptığı açıklamada, "Benfica bir girişimde bulundu. Onlara talebimizi ilettik. Kendileri o mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider. Gelmezse de Rafa burada kalır ve Beşiktaş'ın oyuncusu olarak hayatına devam eder." ifadelerini kullanmıştı.