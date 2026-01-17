Benfica'nın Beşiktaş'a yaptığı Rafa Silva teklifi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Rafa Silva konusu, kısa zamanda çözüme kavuşabilir.

Portekiz'in Record gazetesine göre; Benfica, Portekizli futbolcu ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

PORTEKİZLİLER YAZDI

Haberde Portekiz ekibinin, Beşiktaş'a ise 5 milyon euronun peşin ücretin yanı sıra, ligi ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa +2 milyon euro bonus ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Beşiktaş ile Benfica'nın transferde henüz anlaşmaya varmadığı ifade edildi.

BENFICA'NIN TEKLİFİ 5+2 MİLYON EURO

8 yıl forma giydiği eski takımına dönüş yapmaya hazırlanan Rafa Silva, Benfica'da 326 maçta 94 gol attı, 67 asist yaptı.

32 yaşındaki oyuncu, Benfica'da 3 lig şampiyonluğu, 3 Süper Kupa ve 1 Portekiz Kupası kazandı.

ADALI NE DEMİŞTİ?

Serdal Adalı, Rafa Silva için bugün yaptığı açıklamada, "Benfica bir girişimde bulundu. Onlara talebimizi ilettik. Kendileri o mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider. Gelmezse de Rafa burada kalır ve Beşiktaş'ın oyuncusu olarak hayatına devam eder." ifadelerini kullanmıştı.