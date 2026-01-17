Abone ol: Google News

Benfica'nın Beşiktaş'a yaptığı Rafa Silva teklifi belli oldu

Rafa Silva ile söz kesen Benfica, Beşiktaş'a teklifini yaptı. Portekiz basını, iki takım arasında henüz bir anlaşmaya varılmadığını yazdı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 08:49
  • Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'a 5 milyon euro peşin ve şartlı 2 milyon euro bonus teklif etti.
  • Portekiz basını, iki kulübün henüz bir anlaşmaya varmadığını belirtti.
  • Beşiktaş, Benfica'nın taleplerini karşılamasını bekliyor.

Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Rafa Silva konusu, kısa zamanda çözüme kavuşabilir.

Portekiz'in Record gazetesine göre; Benfica, Portekizli futbolcu ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

PORTEKİZLİLER YAZDI

Haberde Portekiz ekibinin, Beşiktaş'a ise 5 milyon euronun peşin ücretin yanı sıra, ligi ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa +2 milyon euro bonus ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Beşiktaş ile Benfica'nın transferde henüz anlaşmaya varmadığı ifade edildi.

BENFICA'NIN TEKLİFİ 5+2 MİLYON EURO

8 yıl forma giydiği eski takımına dönüş yapmaya hazırlanan Rafa Silva, Benfica'da 326 maçta 94 gol attı, 67 asist yaptı.

32 yaşındaki oyuncu, Benfica'da 3 lig şampiyonluğu, 3 Süper Kupa ve 1 Portekiz Kupası kazandı.

ADALI NE DEMİŞTİ?

Serdal Adalı, Rafa Silva için bugün yaptığı açıklamada, "Benfica bir girişimde bulundu. Onlara talebimizi ilettik. Kendileri o mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider. Gelmezse de Rafa burada kalır ve Beşiktaş'ın oyuncusu olarak hayatına devam eder." ifadelerini kullanmıştı.

