Emiliano Buendia: Fenerbahçe maçı için hazır olduğumuzu söyleyebilirim

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında 22 Ocak Perşembe saat 20.45’te temsilcimiz Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda düzenlenen medya gününde Aston Villa forması giyen Emiliano Buendia açıklamalarda bulundu.

"HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

İyi bir maçın kendilerini beklediğini belirten Emiliano Buendia, "Avrupa’da deplasmanda oynamak oldukça iyi bizim için. Bu tarz rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"ASENSIO'NUN YETENEĞİNİ BİLİYORUZ"

Eski takım arkadaşı Marco Asensio hakkında düşüncelerini paylaşan Buendia, "Asensio’nun yeteneğini biliyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain’de oynadı. Burada 5 ayda yaptıkları da etkileyici. Onun ve takımın iyi bir performansı var. Dolayısıyla ona o şekilde hazırlandık" sözlerini sarf etti.