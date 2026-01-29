FCSB - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile deplasmanda karşılaşacak.
- Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Fenerbahçe, Romanya'dan 3 puanla dönerse ilk 16 için avantaj sağlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.
Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.
Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE, AVANTAJ İSTİYOR
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada.
Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi.
Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
İLK 11'LER
FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri