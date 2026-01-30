Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya takımı FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yoluna son 16 play-off turunda devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarının oynanmasının ardından lig aşaması sona erdi ve gözler play-off turu kura çekimine çevrildi.

KURA ÇEKİMİ HEYECANI

Fenerbahçe'nin de dahil olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 30 Ocak Cuma günü TSİ 15.00'te UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

Kura çekiminde lig aşamasını 9 ila 24. sırada bitiren takımlar yer alacak. İlk 8'e giren takımlar ise direkt olarak son 16 turunda mücadele edecek.

KURANIN PROSEDÜRÜ

Kulüpler, lig aşamasının sonunda aldıkları sıralamalara göre eşleştirilerek dört seri başı çift (9 ve 10, 11 ve 12, 13 ve 14, 15 ve 16. sıralarda yer alan kulüpler) ve dört seri başı olmayan çift (17 ve 18, 19 ve 20, 21 ve 22, 23 ve 24. sıralarda yer alan kulüpler) olacak.

Her seri başı çiftteki kulüpler, seri başı olmayan çiftlerdeki kulüplerle eşleşecek şekilde eleme aşaması tablosuna çekilecek: 9 veya 10. sıradaki kulüpler 23 veya 24. sıradaki kulüplerle, 11 veya 12. sıradaki kulüpler 21 veya 22. sıradaki kulüplerle, 13 veya 14. sıradaki kulüpler 19 veya 20. sıradaki kulüplerle ve 15 veya 16. sıradaki kulüpler 17 veya 18. sıradaki kulüplerle eşleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-lacivertli ekip play-off turunda İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

Fenerbahçe bu turu geçip adını son 16'ya yazdırırsa, Danimarka'dan Midtjylland ya da İspanya temsilcisi Real Betis ile kozlarını paylaşacak.

MAÇ TARİHLERİ

Play-Off turunda ilk maçlar 19 Şubat 2026'da, rövanş maçları ise 26 Şubat 2026'da oynanacak.

Fenerbahçe ilk maçını sahasında oynayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PUAN DURUMU