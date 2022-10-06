Petrol
94.86
0.02%
Euro
18.2
0.07%
Dolar
18.5875
0.02%
Altın
1.023
0.05%
Borsa
3554
1.99%
Bitcoin
374.080
-0.39%
BTXN Coin
10.66
-1.38%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C
    Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı mağlup etti

    Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı mağlup etti

    UEFA Avrupa Ligi üçüncü grup mücadelesinde sahasında AEK Larnaca ile karşılaşan Fenerbahçe, Larnaca'yı 2-0 mağlup etti.
    • 06.10.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 00:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Avrupa Ligi, 3. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında çoğunlukla topun hakimi Fenerbahçe'ydi.

    Batshuayi ile öne geçtik

    Sarı-lacivertliler aradığı golü 26. dakikadada buldu. Michy Batshuayi, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Rossi'nin savunma arkasına gönderdiği topta Michy Batshuayi karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #1

    İlk yarının kalan kısmında Fenerbahçe pozisyonlara girsede golü bulamadı ve ilk yarı sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına ilk yarıda olduğu gibi Fenerbahçe çok etkili başladı.

    Mamas kendi ağlarına topu yolladı

    Fenerbahçe istediği golü 79. dakikada buldu. Soldan Rossi'nin ceza sahasına gönderdiği topu Mamas, uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla topu ağlarına gönderdi.

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #2

    Fenerbahçe, haftayı lider tamamladı

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 3 puan ile ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla 7 puana yükseldi ve haftayı lider tamamladı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında haftaya deplasmanda AEK Larnaca'ya konuk olacak.

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #3

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #4

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #5

    Fenerbahçe, AEK Larnaca yı mağlup etti #6


    Kocaeli'de Sude'nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme
    3. Sayfa

    Kocaeli'de Sude'nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    'Miçotakis, baban darbe olduğunda Türkiye'ye sığındı'
    Politika

    'Miçotakis, baban darbe olduğunda Türkiye'ye sığındı'

    Görüş Bildir