Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı mağlup etti

Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi üçüncü grup mücadelesinde sahasında AEK Larnaca ile karşılaşan Fenerbahçe, Larnaca'yı 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi, 3. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında çoğunlukla topun hakimi Fenerbahçe'ydi.

Batshuayi ile öne geçtik

Sarı-lacivertliler aradığı golü 26. dakikadada buldu. Michy Batshuayi, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Rossi'nin savunma arkasına gönderdiği topta Michy Batshuayi karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

İlk yarının kalan kısmında Fenerbahçe pozisyonlara girsede golü bulamadı ve ilk yarı sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ilk yarıda olduğu gibi Fenerbahçe çok etkili başladı.

Mamas kendi ağlarına topu yolladı

Fenerbahçe istediği golü 79. dakikada buldu. Soldan Rossi'nin ceza sahasına gönderdiği topu Mamas, uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla topu ağlarına gönderdi.

Fenerbahçe, haftayı lider tamamladı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 3 puan ile ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla 7 puana yükseldi ve haftayı lider tamamladı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında haftaya deplasmanda AEK Larnaca'ya konuk olacak.