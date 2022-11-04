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    Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i yenerek grubu lider bitirdi

    Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i yenerek grubu lider bitirdi

    UEFA Avrupa Ligi son grup mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti ve grupta lider olarak son 16'ya kaldı.
    • 04.11.2022 - 00:54
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 01:03
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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Polonya'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

    Galibiyet golleri Arda ve Arao'dan

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti.

    Arao'nun golünde de asisti yapan isim olan Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma unvanını elde etti.

    Fenerbahçe, Dinamo Kiev i yenerek grubu lider bitirdi #1

    Kiev 10 kişi kaldı

    Öte yandan Dinamo Kiev, Illia Zabarnyi'nin 68. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

    Fenerbahçe grubu lider bitirdi

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe, grupta 14 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.

    Liderlik için Rennes ile yarışan Fenerbahçe, Fransız ekibinin AEK Larnaca ile sahasında 1-1 berabere kalmasının ardından 2 puan önde, 14 puanla grubu lider tamamladı.

    Rennes 12 puanla ikinci olurken, AEK Larnaca 5 puanla UEFA Konferans Ligi'ne gitti.

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