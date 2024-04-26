Alparslan Bayraktar: Elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı arttı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların paylarına dair bilgi verdi.

AA

Türkiye, cari açığın kapatılabilmesi için enerji ihtiyacını kendi kaynaklarından temin etmeye ve yenilenebilir kaynaklara yönelmeye başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bu doğruda açıklama yaparak, Türkiye'nin elektik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların paylarının arttığını bildirdi.

"Ekonomimizi güçlendirmeye devam"

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak ekonomimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mart 2023'te elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı

Bayraktar'ın paylaştığı infografikte, Mart 2023'te elektrik üretiminin yüzde 35,7'sinin yenilenebilir enerjiden karşılandığı belirtilirken geçen ay bu oranın yüzde 49,3'e çıktığı kaydedildi.

Martta enerjinin yüzde 51,3'ü yerli kaynaklardan elde edildi

İnfografikte ayrıca elektriğin geçen yıl martta yüzde 51,3'ünün yerli kaynaklardan üretildiği aktarılırken, geçen ay bu oranın yüzde 63,6'ya yükseldiği bilgisine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)