Fenerbahçe, Fransız takımlarına karşı 5. kez kazandı

UEFA Avrupa Ligi’nde Nice’i 2-1 yenen Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı 5. galibiyetini aldı.

Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 22:10
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Nice’i konuk ederken sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bugünkü maçla birlikte Fransız ekipleriyle 23 maça çıktı.

EN ÇOK NICE İLE KARŞILAŞTI

Fenerbahçe, en fazla resmi maçı da 6 kez ile Nice’e karşı oynadı.

Lille, Lyon, Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes ile de rakip olan Fenerbahçe, 5. kez üstün olan taraf oldu.

Fenerbahçe, Nice'in yanı sıra Bordeaux ve Marsilya'yı mağlup etmişti.

FENERBAHÇE EVİNDE KAYBETMİYOR

Öte yandan Fenerbahçe, Kadıköy’de Fransız ekipleriyle oynadığı son 6 maçta kaybetmedi.

Bu süreçte Lille ile 2 kez, Marsilya, Rennes, Lyon ve Nice ile oynadı.

