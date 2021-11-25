Fenerbahçe - Galatasaray UEFA Avrupa maçları şifreli mi? Avrupa'da Türk gecesi

Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maçlara çıkacak. Maçları izlemek isteyenler, "Fenerbahçe - Galatasaray UEFA Avrupa maçları şifreli mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını, geçtiğimiz hafta Süper Lig'in en büyük derbisinde paylaştı.

Galatasaray 52 bin taraftarının önünde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olurken, Marsilya karşısında galibiyet almak istiyor.

Galatasaray, Marsilya'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isterken, Fenerbahçe ise Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe kazanmanın verdiği moralle bu maçtan galip dönüp, UEFA Avrupa Ligi yolunda ilerlemek istiyor.

Temsilcilerimizin maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, karşılaşmaların zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Fenerbahçe - Galatasaray UEFA Avrupa maçları şifreli mi? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE - GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ?

Maçlar artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen adlı dijital platform üzerinden yayınlanıyor.

Maçları izlemek için belli bir ücret karşılığında, platforma üye olmanız gerekiyor. Üye olmayan futbolseverler, Exxen şifreli olduğu için maçları takip edemeyecek.

EXXEN SPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada ad soyad ve e-posta bilgilerinizi yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Exxen platformunda birçok farklı üyelik sistemi uygulanıyor. Exxen bireysel üyelik satın alanlar aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.