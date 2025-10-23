Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek pankartları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaştı.

Fenerbahçe bu sezon iç sahada lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynarken, Stuttgart maçında da tribünler doldu.

Sarı-lacivertli yönetimin son oynanan karşılaşmalarda takımlarına destek olmaları yönünde çağrıda bulunarak broşürler dağıtmıştı.

Taraftarlar, ısınma bölümünde tek tek futbolcuları tribüne çağırarak maça hazırladı.

FİLİSTİN'E DESTEK OLDULAR

İsrail zulmü altında olan Filistin ve Filistin halkı için bugün de tribünlerden mesaj yollandı.

Kale arkası tribünlerin alt bölümünde, İngilizce olarak, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ve "Filistin'deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor" yazılı pankartlar asıldı.

ALMAN TARAFTARLAR, TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Öte yandan Alman ekibinin taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü tıklım tıklım doldurdu.