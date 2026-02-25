Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçı için Nottingham'da

Fenerbahçe, Nottingham Forest ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için Nottingham'a geldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe, Nottingham şehrine geldi.
İstanbul'dan özel uçakla yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Nottingham'a ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, konaklayacağı otel önünde bir grup taraftar meşalelerle karşıladı.
YER ALAN YÖNECİLER
Kafilede, yöneticilerden Ertan Torunoğulları, Ali Gürbüz, Adem Köz ve Eren Ergen'in yanı sıra futbol AŞ yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Tarık Akbaş ve Mehdi Şeren yer aldı.
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı, saat 23.00'te başlayacak.
