Galatasaray, CEV Kupası'nda yarı finale çıktı

Yayınlama:
Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını 3-1 yendi.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray ile Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımı karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Galatasaray oldu.

İlk müsabakada rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükseldi.

Galatasaray, yarı finalde Romanya'nın C.S.O. Voluntari 2005 takımıyla karşılaşacak.

107 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Djordje Zelenovic (Sırbistan)

Galatasaray: İlkin Aydın, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Bongaerts, Carutasu, Sylla (Eylül Akarçeşme Yatgın)

Levallois Paris Saint Cloud: Depie, Milosic, Bukovska, Sepelova, Polder, Mayer (Biemel, Zyani, Bertolino, Kraiduba)

Setler: 22-25, 25-21, 25-22, 25-17

Süre: 107 dakika (27, 26, 27, 27)

