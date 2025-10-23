Fenerbahçe'nin Stuttgart maçında kırmızı kart beklentisi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, üçüncü hafta maçında Alman takımı Stuttgart'ı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konuk etti.

FENERBAHÇE'NİN KIRMIZI BEKLENTİSİ

Bu maçın ilk yarısında ise Fenerbahçe, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss, Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından 22. dakikada sarı kart gördü.

Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda VAR incelemesi ve kırmızı kart bekledi.

VAR hakemi Jonas Hansen'den kırmızı kart için bir uyarı gelmedi ve hakem Jakob Kehlet, oyunun başlamasını istedi.

(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)