Beşiktaş’tan Enes Ünal hamlesi

Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle stoper, sol bek ve orta saha mevkilerini güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gözünü İngiltere'de takımı Bournemouth'tan ayrılmak isteyen ve Dünya Kupası'nda A Milli Takım kadrosunda bulunmak isteyen Enes Ünal'a dikti.

Daha fazla süre alacağı bir takımda oynamayı planlayan 28 yaşındaki yıldız oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme yaptı.

YALÇIN'LA GÖRÜŞTÜ: BEŞİKTAŞ'A GEL

Deneyimli çalıştırıcının "Beşiktaş'a gel" dediği Enes Ünal, Sergen Yalçın'ın teklifine sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı ekip, transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi ile bitirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE DE TALİP

Güncel piyasa değeri şu anda 8 milyon euro olan Enes Ünal için Süper Lig'den bir ekip daha devrede.

Fenerbahçe'nin yerli oyuncu rotasyonu için Enes Ünal'ı kiralamak için girişimde bulunmak istediği ifade ediliyor.

Enes Ünal, bu sezon Premier Lig'de Bournemouth formasıyla çıktığı 9 maçta sadece 1 gol atabildi.