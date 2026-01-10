MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Kazımcan Karataş'ın el pozisyonu için yorum

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündeme dair konular hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Gündoğdu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçındaki Kazımcan Karataş'ın elle oynama pozisyonuna değindi.

"HER ELE ÇARPMA PENALTI DEĞİL"

Gündoğdu, "Elle oynamalarda sorun yaşıyoruz. Dünyada da sorun, İngiltere'de de sorun. Her ele çarpma penaltı değil! El topa mı gidiyor, top ele mi geliyor? Eli açarak risk alıyorsa, sonucuna katlanacak. Biraz ülkenin futbol anlayışına da bağlı. Mesela İngiltere'de topun oyunda kalma süresi, fauller çok farklı. Oradaki oyuncular da topa hamle yapıyor. Bizde rakibe hamle yapılıyor, faul sayısı artıyor. Elle oynamalarda Portekiz, İspanya ve İtalya da bizim gibi." ifadelerini kullandı.

"KAZIMCAN TOPU GÖRÜYOR"

Daha sonra Galatasaray - Samsunspor maçının son anında yaşanan Kazımcan Karataş pozisyonunu yorumlayan Gündoğdu, "Galatasaray-Samsunspor maçındaki pozisyonda Kazımcan Karataş topu görüyor. Bu bir kriter. Ben bu kriterde panelde ayrıştım. Ama onların da haklı olduğu yer var. Tek kritere göre karar veremiyorsun" ifadelerini kullandı.