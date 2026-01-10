Fiyatı dudak uçuklattı: Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz bu kez saha dışı bir gelişmeyle gündeme geldi.

Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığı bilgilere göre milli futbolcunun, İstanbul'un Kemerburgaz bölgesinde 175.000.000 TL'ye ev satın aldığı belirtildi.

175 MİLYON TL'YE EV SATIN ALDI

İddiaya göre Barış Alper Yılmaz'ın aldığı konutun piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu, futbolcunun ise yaptığı pazarlıkla 25 milyon TL indirim yaptırarak evi 175 milyon TL'ye aldığı kaydedildi.

OSIMHEN'LE BURUK'A KOMŞU OLDU

Haberde, Kemerburgaz bölgesinde Galatasaray'dan başka isimlerin de yaşadığı ileri sürüldü.

Victor Osimhen ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da aynı bölgede ikamet ettiği ifade edildi.