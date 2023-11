ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad karşı karşıya gelecek.

9 Kasım Perşembe gecesi saat 23.00'te başlayacak müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin çalıştırıcısı İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Lider olarak çıkmak istiyoruz"

Deneyimli isim, sözlerine şu şekilde başladı:

"Maçı kazanmak istiyorlar, biz de kazanmak istiyoruz"

İsmail Kartal, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Yarınki maç her iki takım için de zor görünüyor. Yarınki maçı kazanmak istiyorlar, biz de kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar dilerim. Gerçekten futbolda hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Kimsenin başına gelsin istemem. Biz bunları sorun etmiyoruz. Sezon başında da söyledim, sahaya çıkan her oyuncu en değerli oyuncumuzdur. Yarın da çubukluyu giyip sahaya çıkan oyuncu en önemli, en değerli oyuncumuz olacaktır.