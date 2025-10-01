İsmail Yüksek: Samandıra'da hiçbir sorun yok!

SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te evinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup olurken, Nice ise sahasında Roma'ya kaybetti.

Bu kritik maç öncesinde Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"FENERBAHÇE'DE HER ZAMAN EN İYİLER OYNAR"

İsmail, sözlerine şöyle başladı:

Fenerbahçe'de her zaman en iyiler oynar! Öz eleştiri tabii yapıyorum. Ben çok iyi oynasaydım transfere ihtiyaç olmazdı.

"SAMANDIRA'DA HİÇBİR SORUN YOK, GELİP BAKIN"

Kulüpte son dönemde yaşanan değişiklikler hakkında konuşan İsmail Yüksek, şunları dedi:

Sorunuzu gülerek dinledim. Samandıra'da mutlu bir ortam var. İşler kötü gittiğinde insanlar sizi dibe çekmeye çalışabiliyor. Samandıra'da her şey gayet iyi, Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor. Samandıra'da hiçbir sorun yok! Kulüp imkan verirse, gelip bakın ve tesis içindeki mükemmel ortamı görün. Maç kampları mükemmel, turnuvalarımız var. Dört senedir Samandıra'dayım, altını çizerek söylüyorum... Çok mutluyuz.

"TALISCA'YA TEPKİ BİZİ ÜZDÜ"

Antalyaspor maçında ıslıklanan Talisca ile ilgili olarak İsmail, şu ifadeleri kullandı: