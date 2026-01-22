Abone ol: Google News

Kadıköy, Türk bayraklarıyla donatıldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Aston Villa’yı konuk edeceği maç öncesi tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 20:45
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacağı maç öncesi stadını Türk bayraklarıyla donattı.
  • 40 bin bayrak dağıtılarak dev Türk bayrakları sergilendi ve görsel bir şölen oluşturuldu.
  • Maçta tribünler tamamen doldu, Fenerbahçe ve Aston Villa taraftarları takımlarına destek verdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk etti.

Maç biletlerini tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, İngiliz ekibi Aston Villa karşısında tribünleri tamamen doldurdu.

İngiliz taraftarlar da kendilerini ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.

KADIKÖY TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.

Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.

Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.

