Kartal Kayra Yılmaz: Bu sene tam anlamıyla hazır olduğumu düşünüyorum

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off'a yükselen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, organizasyonda final oynamak istediklerini söyledi.

Dolmabahçe'de yapılan müsabakanın ardından 24 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MAÇA İYİ DE HAZIRLANMIŞTIK"

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını değinen Kartal Kayra, şu şekilde konuştu:

Tabii ki bazen böyle durumlar olabiliyor. Maça iyi de hazırlanmıştık. Daha sonrasında gösterdiğimiz reaksiyon bizim için daha değerli. Eksiklerimiz var. Bunların bilincindeyiz. Daha sezonun başındayız. Bunlara antrenmanlarda çalışıp en iyi şekilde düzeltip sezona devam etmek istiyoruz.

"BİZ YOLUN SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Genç futbolcu, adım adım ilerlemeleri gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Biz yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz. Final oynamak istiyoruz. Sonuna kadar kupanın talibiyiz. Beşiktaş her zaman kupalara layıktır.

"TAM ANLAMIYLA HAZIR OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Kartal Kayra Yılmaz, farklı ekiplerde 3-4 sezondur kiralık oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

Bu sene tam anlamıyla hazır olduğumu düşünüyorum. Hoca bana nerede görev verirse orada oynamaya hazırım. Yani hem 6 hem de 8 numarada oynayabiliyorum.

"ÖNÜMÜZDE BİR LİG MAÇI VAR"

Siyah-beyazlı futbolcu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Önümüzde bir lig maçı var. Önce Eyüpspor maçına konsantre olup ona hazırlanacağız. Daha sonrasında Lausanne maçını düşüneceğiz. Maç maç hazırlanmamız gerekiyor.

"NDIDI ÇOK YENİ BİR TRANSFER"

Kartal Kayra, İngiliz ekibi Leicester City'den transfer edilen orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi ile ilgili bir soruya, şu yanıtı verdi: