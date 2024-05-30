Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı mağlup eden Olympiakos şampiyon oldu
ensonhaber.com

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Yunanistan temsilcisi ile İtalya'nın takımı karşı karşıya geldi.

Olympiakos, normal süresi 0-0 biten maçta Fiorentina'yı uzatmada 1-0 yenerek şampiyon oldu.

El Kaabi'nin golü kupayı getirdi

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıkan Olympiakos'a kupayı getiren golü 116. dakikada El Kaabi attı.

Hezze'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu, Faslı futbolcu ön direkte kafa vuruşuyla filelere gönderdi.

Kalan dakikalarda skoru koruyan ve rakibini 1-0 mağlup eden Olympiakos, Avrupa kupalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Yunan takımı olarak tarihe geçti.

Geçen sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar, bu sezon da Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'yi elemişti

Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe ve Aston Villa'yı saf dışı bırakmıştı.

Geçtiğimiz sezon finalinde West Ham'a 2-1 yenilerek kupayı finalde kaybeden Fiorentina ise üst üste ikinci kez kupayı son anda elinden kaçırmış oldu.