Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı mağlup eden Olympiakos şampiyon oldu Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Fiorentina'yı 116. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İtalya'nın Fiorentina takımı karşı karşıya geldi.

Olympiakos, normal süresi 0-0 biten maçta Fiorentina'yı uzatmada 1-0 yenerek şampiyon oldu.

El Kaabi'nin golü kupayı getirdi

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıkan Olympiakos'a kupayı getiren golü 116. dakikada El Kaabi attı.

Hezze'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu, Faslı futbolcu ön direkte kafa vuruşuyla filelere gönderdi.

Kalan dakikalarda skoru koruyan ve rakibini 1-0 mağlup eden Olympiakos, Avrupa kupalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Yunan takımı olarak tarihe geçti.

Geçen sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar, bu sezon da Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'yi elemişti

Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe ve Aston Villa'yı saf dışı bırakmıştı.

Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi finalinde West Ham'a 2-1 yenilerek kupayı finalde kaybeden Fiorentina ise üst üste ikinci kez kupayı son anda elinden kaçırmış oldu.