Abone ol: Google News

Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turunda ilk maçlar sona erdi. Başakşehir, deplasmanda Viking'i 3-1 yendi. Beşiktaş, deplasmanda St. Patrick's'i 4-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 00:08
Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk ayağında 29 maç yapıldı.

TEMSİLCİLERİMİZ GALİP GELDİ

Başakşehir, deplasmanda Viking'i 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise St. Patrick's deplasmanında 4-1 galip geldi.

Viking'i elemesi halinde Başakşehir'in play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede Universitatea Craiova, konuk ettiği Spartak Trnava'yı 3-0'lık skorla geçti.

St. Patrick's'i geçmesi durumunda siyah-beyazlı takımın play-off'larda eşleşeceği takımın belirleneceği mücadelede de Lausanne, sahasında Astana'yı 3-1 yendi.

Karşılaşmaların rövanşları, 13-14 Ağustos'ta oynanacak.

ALINAN SONUÇLAR

Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino): 3-2

Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan): 2-2

Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4

Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç): 0-0

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan): 0-1

Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya): 4-3

Riga (Letonya) - Beitar (İsrail): 3-0

Viking (Norveç) - İstanbul Başakşehir: 1-3

AIK (İsveç) - Györi (Macaristan): 2-1

Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk): 0-0

Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-3

Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-1

Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan): 4-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn): 3-0

Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova): 3-0

Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan): 3-0

Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan): 1-0

Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan): 3-1

Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya): 0-5

Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-0

Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-0

Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka): 3-0

St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş: 1-4

Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya): 2-2

Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk): 2-1

Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): 0-3

Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail): 0-1

Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya): 0-2

Eshspor Haberleri