Milan Skriniar cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 22:49
  • Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü üçüncü sarı kartla cezalı duruma düştü.
  • Skriniar, FCSB maçında forma giyemeyecek.
  • Aston Villa maçında savunmada iyi bir performans sergiledi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerde kaptan Milan Skriniar, 88. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Luis Godinho tarafından sarı kart gördü.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bu sezon Stuttgart ve Ferencvaros maçlarında da sarı kart gören Slovak defans, bugün 3. kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.

Skriniar, gelecek hafta oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

İYİ GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ

Deneyimli defans oyuncusu, Aston Villa maçında 90 dakika sahada kalırken, yaptığı kritik müdahalelerle de savunmada iyi bir performans sergiledi.

