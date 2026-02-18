Morgan Gibbs-White: Fenerbahçe çok iyi bir takım

İngiliz ekibi Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Yarın saat 20.45’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Nottingham Forest forması giyen Morgan Gibbs-White açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ YARIN İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Yarınki maç için heyecanlı olduklarını aktaran Morgan Gibbs-White, "Ben de dahil olmak üzere bütün oyuncular çok heyecanlıyız. Bizim için hücum yapacağımız bir maç daha. Hocamız da çok heyecanlı. Hepimiz yarın için çok heyecanlıyız" sözlerini kullandı.

"BAZEN OYUNCULAR, BAZEN HOCALAR GELİP GİDER"

Takımda yaşanan teknik direktör değişikliği hakkında konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Bence oyuncular değişikliğe hazırdırlar. Bazen oyuncular, bazen hocalar gelip gider. Biz de çok heyecanlıyız. O bizden istediğini çok net belli etti" dedi.

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Fenerbahçe’nin kalitesinden övgüyle bahseden Gibbs-White, "Bizim için çok büyük bir test olacak. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Yaklaşık 20 maçtır yenilmiyor. Her iki takım için de güzel bir maç olacak. Bizim için sert bir takım. Biz de maça çıkıp ne olacağını görmek için heyecanlıyız. Çok iyi oyuncuları var. Biz de çalışmalarımızı yaptık. Hocamız da bize bilmemiz gerekenleri gösterdi ve yarın ne yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

Morgan Gibbs-White sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Böyle bir atmosferde ne yapabileceğini odaklanmanız gerekir. Buradaki atmosfere çok fazla takılmadan kendimize odaklanacağız.

"POZİTİF BİR ENERJİ VAR"

Takımdaki pozitif enerjiden bahseden Morgan Gibbs-White, "Her zaman geliştirecek bir şeyler vardır. Ben de şu an onları geliştirmeye çalışıyorum. Yeni hoca da geldi ve bize fikirlerini iletti. Grupta pozitif bir enerji var. Artık daha yüksek bir oyuncu kalitesi var. Bu tamamen doğru dengeyi bulmakla alakalı. Bu değişiklikle beklentiler yüksek. Kendisinin çok net fikirleri var. Tüm oyuncular da bunu kabul etti. Bizden istediği çok net" sözlerini sarf etti.

‘HEDEFİMİZ MAÇI KAZANMAK’

UEFA Avrupa Ligi’nde oynamaktan mutlu olduklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Heyecan veriyor bize. Biz her seferinde tek bir maça odaklanıyoruz. Bu tarz bir turnuvada ne kadar ileriye gideceğimize bakacağız. Geçen sene de buradaydık. Haftada bir maç yapmak güzel burada. Hedefimiz maçı kazanmak. Her seferinde adım adım bakıyoruz. Tabii ki zor bir maç olacağını biliyoruz. İki ayaklı bir eleme ama kazanmak istiyoruz. Bizim için inanılmaz bir yolculuk bu kupada. Umarım taraftarımız için iyi anılar getirebiliriz" dedi.

"GÜRÜLTÜLÜ OLACAK"

İngiliz futbolcu sözlerini şu ifadelerle noktaladı: