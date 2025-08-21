Ole Gunnar Solskjaer: Mert ve Svensson sakat

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile İsviçre takımı Lausanne karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"İKİSİ DE SAKAT"

Norveçli teknik adam, maç öncesi kadroda yer almayan Mert Günok ve Jonas Svensson ile ilgili, şunları dedi:

İkisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur.

"EYÜPSPOR'A KARŞI TUTKULU VE FIRSATLAR YARATAN BİR TAKIM VARDI"

Solskjaer, şu şekilde konuştu:

Taraftarlara inancı sonuçlar ve iyi performanslar göstererek verebiliriz. Eyüpspor'a karşı tutkulu ve fırsatlar yaratan bir takım vardı. Ona devam etmek, antrenmanlardaki performansı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum. Tutkulu olmak zorundayız. Başkanımız ve yönetimimiz, savaşacak takım yaratmak için uğraşıyor.

"BU ÜÇ OYUNCU LİDER"

Solskjaer, Orkun, Abraham ve Ndidi ile ilgili, şu sözleri sarf etti: