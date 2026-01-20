Mario Branco, Rafa Silva için İstanbul'da

- Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Rafa Silva'nın transferi için İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın Benfica'ya transferi için sıcak bir gelişme yaşandı.
Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Rafa Silva transferi için İstanbul'a geldi.
BRANCO, RAFA SILVA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Portekiz'e dönmek isteyen Rafa Silva için Benfica ile Beşiktaş büyük oranda anlaşma sağladı.
Maro Branco'nun İstanbul'da yapacağı son görüşmelerin ardından transfer resmen açıklanacak.
7 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın Rafa Silva'nın bonservisinden bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.
Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.