Ole Gunnar Solskjaer: Tesiste bir ishal salgını olduğunu söyleyebilirim

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off turuna yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taktiksel değişiklikler yaparak maçı kazandıklarını söyledi.

"MAÇI KENDİMİZ ZORLAŞTIRDIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, şu şekilde konuştu:

Maçı kendimiz zorlaştırdık. Maçın başında penaltı verdik. Rakibin derin savunma yapacağını biliyorduk. Frikikten bir gol yedik. İlk yarı biterken gol bulduk. Devre arasında taktiksel değişiklikler yaparak 2 gol attık. Bugünkü maç geçen hafta rakibimize karşı ne kadar iyi oynadığımızı gösterdi. Böyle takımlara karşı oynamak zor, oynaması zor bir takım rakibimiz.

"MAÇLARA 2-0 GERİDE DEĞİL İLK GOLÜ BULARAK BAŞLAMALIYIZ"

İlk yarıdaki performanstan memnun olmadığını aktaran Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Mutlu değildim performanslarından, bu şekilde olmaması gerektiğini söyledim. Daha tutkulu olmamız gerektiğini, tempolu olmamız gerektiğini söyledim. İkinci yarıya daha iyi başladığımızı söyleyebilirim. Maçlara 2-0 geride değil ilk golü bularak başlamalıyız.

"ÖNDE BASKI YAPMAK İSTEYEN TAKIMIZ"

Önde baskı yaparken rakibe şans vermemeleri gerektiğini kaydeden Norveçli teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

Taktiksel olarak baskı prensibimiz oyuncu grubuna göre belirleniyor. Önde baskı yapmak isteyen takımız. Arkaya atılan bir toptan gol yedik. Daha iyi pres yapmalıyız. Herkes öndeyken arka alanı iyi savunmalıyız. Her hoca Van Dijk ister. Oyuncularımızın pres yaparken gol fırsatı vermemeleri gerekiyor. Rakibe çok fırsat verdiğimizi biliyorum. Rakibe şans verme durumunu değiştirmek zorundayız. Her maçta önde basmak istiyoruz ama 34 maç boyunca da önde baskı yapamayız.

"PAZAR GÜNÜ TARAFTARIMIZI UMARIM DAHA FAZLA MUTLU EDECEĞİZ"

Beşiktaşlı futbolcuların iyi çalıştığını söyleyen Solskjaer, şu şekilde konuştu:

Pazar günü taraftarımızı umarım daha fazla mutlu edeceğiz. 4 maçta 9 gol attık, 9 yedik. Şampiyon olmak istiyorsak daha az gol yememiz lazım. Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Sezonun altyapısını hazırlıyoruz. Hafta içinde iyi ve yoğun çalıştık. Kazanacağımızı düşünüyorduk. Bu maçı kazandık ve bu yaptığımız ağır antrenmanlar sezon boyunca bize yardımcı olacak. Geçen yıl Beşiktaş iyi başlamıştı, sonra kötü gitti. Bu sene tersi olmasını istiyoruz. Pazar gününe kadar hazır olduğumuzu göreceğiz. Oyuncuların sahada tutkulu olduklarını görüyorum. Çok istekli çalışıyorlar. Kondisyoner antrenörümüz oyuncularımızı çok sıkı çalıştırıyor. Bunlar sezon boyunca bize yardımcı olacak.

"TESİSTE EL SIKMAYI YASAKLADIK"

Al Musrati'nin kadroda olmamasına da değinen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Bugün yedek kulübemde Kartal, Salih ve Amir vardı. Ben de kararımı diğer pozisyonlardan oyuncuları yedek kulübesine koymak üzere verdim. Ayrıca Al Musrati hastaydı. Geçen hafta İrlanda'ya bu yüzden gelmedi. Tesiste bir ishal salgını olduğunu söyleyebilirim. Rashica da maçı kaçırmıştı. Umarım bu artık bitmiştir. Tesiste el sıkmayı yasakladık. Herkes yumrukla selamlaşıyor.

"TARAFTARLA BAĞIMIN ZAYIFLADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Baskıdan ve beklentilerin büyük olmasından hoşlandığını söyleyen Solskjaer, yaptığı işe güvendiğini vurgulayarak, şunları aktardı: