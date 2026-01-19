Müzik piyasasına da damga vurdu: Anderson Talisca'ya ülkesinde ödül...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin son haftalardaki en formda ismi olan Anderson Talisca, performansıyla adeta iki ayrı dünyada da zirveye çıktı.

Yeşil sahalarda fırtına gibi esen Brezilyalı yıldız, müzik kariyerinde de önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-lacivertlilerin dün akşam Alanyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmada attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Talisca, bu sezon ligde 11, tüm kulvarlarda ise 17 gole ulaşarak müthiş formunu sürdürdü.

MÜZİK KARİYERİNDE ÖDÜL ALDI

Futbolculuğunun yanı sıra rap ve R&B müzik dünyasında da yakından tanınan Brezilyalı yıldız, müzik kariyerinde bir ödül daha kazandı.

Sahne adı "Spark" olan Talisca, R&B Brezilya Müzik Ödülleri'nde "Yılın Performansı" ödülüne layık görüldü.

ÜLKESİNDE TURNE YAPMIŞTI

Yeni albümünün ardından geçtiğimiz yaz Brezilya'da konser turnesine çıkan Talisca, "Notas Live" adlı görsel-işitsel projesiyle ödülün sahibi oldu.

Brezilya basınında, yıldız ismin bu başarısıyla birlikte ülkenin önde gelen R&B sanatçıları arasına girdiği yorumları yapıldı.

"BU BAŞARIYI BANA İNANAN HERKESLE PAYLAŞIYORUM"

Aldığı ödül sonrası duygularını paylaşan Anderson Talisca, şu ifadeleri kullandı: