Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı

- Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yendikten sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle Alanya'da mahsur kaldı.
- Ertesi gün, Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan İstanbul'a döndüler.
- Havalimanında bekleyen yolcular, futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Süper Lig'in 18'inci haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından Alanya'da kamp yaptıkları otele döndü.
Geceyi otelde geçiren Fenerbahçe kafilesi, 19 Ocak Pazatesi günü saat 13.00 civarında Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi.
İSTANBULA DÖNDÜLER
Takım otobüsünden inen futbolcular, havalimanına giriş yaptı.
Bu sırada havalimanında uçuşlarını bekleyen bazı yolcular, futbolcularla fotoğraf çektirdi.