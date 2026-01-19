Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı

Süper Lig'de 18 Ocak Pazar günü deplasmanda oynadığı Corendon Alanyaspor karşılaşması sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşları iptal edilen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 14:48
Süper Lig'in 18'inci haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından Alanya'da kamp yaptıkları otele döndü.

Geceyi otelde geçiren Fenerbahçe kafilesi, 19 Ocak Pazatesi günü saat 13.00 civarında Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi.

İSTANBULA DÖNDÜLER 

Takım otobüsünden inen futbolcular, havalimanına giriş yaptı.

Bu sırada havalimanında uçuşlarını bekleyen bazı yolcular, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

