Ole Gunnar Solskjaer'den St. Patrick's yorumu: Sabırsızlanıyorum

UEFA Avrupa Ligi'ne Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından 2. eleme turunda veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam ediyor.

Beşiktaş, yarın saat 21.00’de Dolmabahçe'de İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Deplasmanda oynanan ilk maçta elde ettikleri 4-1’lik galibiyetin avantajıyla rövanş maçına çıkacak olan siyah-beyazlılarda hedef play-off'lara kalmak.

Bu kritik maç öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ BİR SONUÇ ALDIK İLK MAÇTA"

Solskjaer, sözlerine şöyle başladı:

Çok iyi bir sonuç aldık ilk maçta. İlk yarı performansımız çok iyiydi. Oyunumuzu bunun üzerine inşa edeceğiz. İkinci yarı oyunumuz iyi değildi. Çok daha iyi olmak için çalışıyoruz. Tek amacımız kendimizi geliştirmek. Sezonun başlarındayız, kalitemizi sürekli geliştirmek için çalışıyoruz.

"BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK OLACAK"

İlk 11'de birkaç değişiklik olacağını söyleyen Solskjaer, şöyle konuştu:

İlk 11'de büyük değişiklikler olmayacak ama büyük değişiklikler olacağını sanmıyorum. Birkaç değişiklik olacak.

"SABIRSIZLANIYORUM"

St. Patrick's maçı için sabırsızlandığını belirten Solskjaer, şu sözleri sarf etti:

Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Önceki hafta ilk yarı çok iyiydik, 35 dakika. Rakibimiz, bize kadar kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydı ilk yarı. İkinci yarı işler değişti, rakip de sistem değiştirdi. Rakip yarın, ikinci yarı gibi oynayacaktır. Biz çok iyi hazırlandık. Maça da hazırız.

"İLK MAÇ İLE AYNI İLK 11 OLMAYACAK"

Norveçli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

İlk maç ile aynı ilk 11 olmayacak. Bakacağız. Bizim amacımız sürekli takımı geliştirmek. Önümüzde bir lig maçı var ama şu an tek hedefimiz bu maçı kazanmak. Oynayanlar çok iyi oynuyor.

KUPA HAYALİ

"Konferans Ligi'nde kupa hayaliniz var mı?" sorusunu Solskjaer, şöyle yanıtladı:

Şu an bu turnuvadayız. Her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bir kupa şansımız daha var. Her maça ciddi çıkacağız. Sonuna kadar gitmeyi umut ediyorum.

"HAK EDENLER FORMA GİYİYOR"

"Performansını yetersiz bulduğunuz oyuncularınız var mı?" sorusuna deneyimli çalıştırıcı, şu cevabı verdi:

Formayı hak eden oyunculara teslim ediyorum, hak edenler giyiyor. Önemli ve büyük bir camiadayız. Bu camiada beklentiler ve standartlar çok büyük. Oyuncuların kendini kanıtlaması gerekiyor. Her maç daha iyiye gitmemizi bekliyorum. Umarım herkes iyi olur ve benim seçmem zorlaşır. Şu an oynama durumu olan 14-15 oyuncumuz var. Geliştirmemiz gereken çok yönümüz var. Her maç, her idman oyuncuların kendini kanıtlaması için bir şans.

KENY ARROYO YANITI

"Keny Arroyo yarın oynayacak mı, son durumu nedir?" sorusuna Ole Gunnar Solskjaer, şu yanıtı verdi:

Keny çok yetenekli bir oyuncu. Ben formayı vermiyorum kimseye, oyuncu bana oynaması gerektiğine ikna ediyor. Bir hoca için en kötü durum bazı oyuncuların göstermemesi. Keny geçen hafta oyuna girdi, çok iyi oynadı. Yarın Keny oynayacak, 11 mi yedek mi bilemem. Gelişimine devam etmesi çok önemli. Asla kolay değil. Bir oyuncunun Güney Amerika'dan gelmesi, adaptasyon süreci kolay değil. Genç bir oyuncu. 5-6 aydan beri bizimle. Artık adaptasyon sürecini atlattı diye düşünüyorum. Keny, önümüzdeki süreç için çok iyi işaretler veriyor.

ELEŞTİRİLER

"Shakhtar turu sonrası hoca ile ilgili eleştiriler vardı. Başkanın inancı ve desteği oldu. Bu güvenin hocada ne gibi yansımaları oldu?" sorusu karşısında Solskjaer, şunları dedi:

İlk geldiğim günden bu yana Başkanımızla iletişimim çok iyi. Geldiğimde süreç çok zordu. Zaman lazımdı. Camianın istikrara kavuşması lazımdı. Çok fazla teknik direktör değiştirildi. Başkan ve yönetimimizin kadroyu geliştirmek çok çalıştığını biliyorum. Ben de hem scout ekibiyle hem başkanımızla bu takımı nasıl inşa edeceğimiz üzerine iletişim halindeyiz. Eleştiriler... Maç kazanırsınız övülürsünüz, kaybedince eleştirilirsiniz. Bu normaldir. Futbolda bu aslında çok doğal bir durum. Sezonun daha başındayız.

"SÜREKLİ GELİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Solskjaer, açıklamalarına şöyle devam etti:

Aslında oyuncularım çok tutkulu ve coşkulu. Shakhtar maçında koşmadığımız yönünde eleştiriler vardı ama en az Shakhtar kadar koştuk. Oyuncularım sürekli kendilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Biz sürekli gelişmeye çalışıyoruz. Her oyuncu takımının iyi kontratak yapmasını, topa çok sahip olmasını, fırsatlar yakalamasını, önde basmasını ister. Ancak futbolda dengeyi bulmanız lazım. Oyuncu grubunuza göre de davranabilirsiniz. Arkadaki oyuncularınız hızlıdır, önde daha fazla kalırsınız. Uzun oyuncularınız vardır, ortalarla sonuca gitmeye çalışırsınız. Biz dengeli, 3 kulvarda mücadele edecek takım inşa etmek istiyoruz. Denge bu anlamda önemli. Ne zaman önde basacağız, ne zaman geride karşılayacağız? Bunları bilmeliyiz. Herkes sürekli önde basmak ister ama dengeli olmak ister. Biz geçen sezon bazı takımlara karşı çok iyi sonuçlar aldık. Düşük blokta, geride savunma yaptık. Hızlı hücumlarla sonuçlar bulduk. Şimdi de daha baskılı bir Beşiktaş göstermek istiyoruz. Rakibimize ilk 30-35 dakikada 2 gol atıp maçı koparmak isteyen bir takım yaratmak istiyoruz. Denge bunun anahtarı. St. Patrick's maçında daha önde basan bir takım göreceğiz. İlk golü erken bulmak isteyen bir takım izleyeceğiz.

TARAFTARA MESAJI

Ole Gunnar Solskjaer, son olarak şunları dedi: